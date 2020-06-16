Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

Жену президента Украины Зеленского госпитализировали из-за заражения коронавирусом. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Супругу президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась вследствие коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Офис президента Украины.

«Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус», – говорится в сообщении.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0.

«В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», – отмечается в сообщении.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

«Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат», – говорится в заключение.

Напомним, что ранее сообщалось, что у первой леди Украины обнаружили COVID-19.