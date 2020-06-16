В Украине выявили «зловещее» число коронавирусных

666 новых случаев коронавируса за сутки в Украине, выздоровели вдвое меньше. Смертность за прошедшие сутки составила 11 человек.

За сутки 15 июня в Украине диагностировали COVID-19 у 666 человек, 275 больных выздоровели, 11 человек умерли, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, видео которого опубликовано пресс-службой Кабмина.

«За прошедшие сутки заболело 666 человека», – заявил Степанов.

«Из них 52 ребенка, а также 63 медработника», – добавил министр.

Госпитализированы – 172 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 275 пациентов.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано во Львовской области (139), Ровенской области (104) и Волынской (61).

Всего по состоянию на 16 июня в Украине лабораторно подтверждены 32 476 случаев COVID-19.

Напомним, что общее число подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 30 тысяч человек, чуть меньше половины из них уже выздоровели.