Иран пообещал передать «черные ящики» Украине

«Черные ящики» самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит в январе текущего года под Тегераном, не отправили в Киев в срок из-за пандемии коронавируса, заявил представитель правительства Ирана Али Рабей, передает «Al Arabiya».

«С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании «черных ящиков» украинского самолета. Нашей стороне нечего скрывать. Если возможно расшифровать их в Украине, это будет сделано в Украине. Иначе «черные ящики» расшифруют во Франции», – заявил Али Рабей.

По его словам, пандемия COVID-19 замедлила процесс предоставления черных ящиков сбитого самолета МАУ для расшифровки.

Watch: #Iran says that the #coronavirus pandemic has slowed its plans to send abroad the black boxes of a Ukrainian plane its forces mistakenly shot down in January.https://t.co/p57toQv3Nx pic.twitter.com/HrlggQOToU

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 15, 2020