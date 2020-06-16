Стерненко поместили по круглосуточный домашний арест

В суде во время вынесения решения об аресте Стерненко.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для активиста Сергея Стерненко – круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Судебное заседание длилось более 18 часов, сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

«Суд вынес постановление избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток», – написал он.

Стерненко обнародовал решение суда в своем Telegram-канале.

Он заявил, что определение суда невозможно выполнить, так как мера в нем указано, что отбывать меру пресечения подозреваемый должен по месту прописки.

Документ опубликованный Стерненко. Документ опубликованный Стерненко. Пред 1 из 2 След

«Круглосуточный домашний арест … Но по адресу прописки – в воинских частях, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! Это определение невозможно выполнить», – отметил активист.

«Затем прокуроры будут говорить, что я не выполняю условия домашнего ареста и просить уже содержании под стражей. Сказать что это цирк, то не сказать ничего», – добавил он.

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После этого Сергей Стерненко отправился к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы спросить ее, как выполнять постановление Шевченковского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Едем к Ирине Венедиктовой на Круглоуниверситетскую 18/2. Будем спрашивать, как выполнять это идиотское решение суда», – отметил Стерненко.

Позже на странице активиста появилось видео, на котором Стерненко рвет в клочья и выбрасывает судебное решение, «потому что оно ничтожно».

«У судьи была информация, что я живу в Киеве, и ее давал прокурор, и ходатайство было о том, чтобы дать мне меру пресечения, возможно, по адресу в Киеве, но они дали решение, что я должен отбывать домашний арест в Одессе на улице Приморская, 37, – там находится отряд пограничников. Я прямо вижу, как я прихожу к пограничникам и говорю им: «Добрый день, я здесь живу»…» – сказал Стерненко.

«Мы просили судью разъяснить это решение – он сбежал, мы просили прокурора разъяснить это решение – он сбежал. Но если я не выполню это судебное решение, значит, я нарушу возложенные на меня обязанности. Значит, прокурор придет в суд и скажет, что смотрите, что Стерненко не выполнил решение суда по мере пресечения. Следующая по тяжести мера пресечения, которую можно просить – это лишь содержания под стражей…» – добавил активист и порвал постановление суда.

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В то же время, глава Шевченковского суда пообещал, что решение об избрании Сергею Стерненко меры пресечения будет пересмотрено.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

«Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись», – сообщил активист.

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«Завтра дам знать на когда именно назначат заседание», – добавил он.

Адвокат Евгения Закревская опубликовала стенограмму допроса Александра Линчевского в суде по избранию меры Сергей Стерненко.

Линчевский – хирург с 20-летним стажем работы в отделении политравмы 17-й киевской больницы. Специализация – хирургия легочной и сочетанной травмы.

По его словам, травма сердца никогда не приводит к моментальной потери сознания.

«Никогда не приводит к моментальной гибели. Пациент всегда некоторое время может двигаться, может разговаривать, может осуществлять какие-то действия», – пояснил он.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Сергею Стерненко началось в пятницу, 12 июня, и продолжилось 15 июня.

Как и в пятницу, у суда поддержать активиста пришли сотни людей. Пятеро из них были задержаны. Спустя несколько часов их отпустили, а двух причастных к задержанию полицейских отстранили от должностей.

Так же, с территории Шевченковского суда люди поддерживающие Стерненко прогнали сотрудников Шария. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них – Ивана Кузнецова – и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью «Левого Берега» говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал – у него была серьезная рана на животе.