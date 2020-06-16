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Львовские перевозчики нарушили карантин и самовольно начали работать

Запрет специальной комиссии, введенный на фоне карантина они проигнорировали.

Перевозчики Львовской области приняли самовольное решение возобновить пригородные и междугородние перевозки. Запрет специальной комиссии, введенный на фоне карантина они проигнорировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он уточнил, что перевозчики прекратили акцию протеста под областной государственной администрацией.

“Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили самовольно возобновить пригородные и междугородние перевозки”, – пояснил он.

В свою очередь глава Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка дал комментарий изданию ZAXID.NET, заявив, что перевозки возобновляются с 15-16 июня. При этом он акцентировал внимание на том, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не прислушалась к ним и запретила работать.

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По словам Велийки, перевозчики планируют легализовать свою работу, заключая договора с местной властью, а также предприятиями в районах, поселках и селах. При этом планируется возобновить перевозки на 50%, сейчас же работают только 7% пригородных автобусов и только в режиме спецперевозок. Перевозчики пообещали, что будут придерживаться противоэпидемических мер.

Как ранее сообщал politua, Украина начала возобновлять авиасообщение с другими странами в рамках ослабления карантина.

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