МИД призывает воздержатся от поездок за рубеж

МИД рекомендует украинцам не ездить за границу без необходимости. Тех, кто все же поехал, просят быть на связи с туроператором и авиакомпанией.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без необходимости, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости», – говорится в сообщении.

Если же поездка уже запланирована или даже оплачена, МИД просит убедиться, что она на самом деле возможна. Также украинцев призывают постоянно находиться на связи с туристическим оператором и авиакомпанией, поскольку ситуация с коронавирусом в стране меняется, от чего могут меняться и правила карантина.

Наиболее полную и актуальную информацию об ограничениях МИД рекомендует запрашивать у посольств.

Также МИД призывает убедиться в том, что условия страхового полиса покроют потери, которые могут возникнуть в случае заражения.

Украинцам рекомендуют позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, например, отмены обратных рейсов и необходимости приобрести новые билеты или вынужденного пребывания в стране дольше запланированных сроков. При этом МИД рекомендует взять с собой различные платежные средства: и карточки, и наличные.

Кроме того Минздрав опубликовал список стран «красной зоны», по приезду из которых обязательно пройти обсервацию.

В «красную зону» попали страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией превышает 40 активных больных на 100 тыс. населения. К странам этой зоны отнесены 50 стран, в том числе: Катар, Швеция, Великобритания, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, Испания, Молдова, Португалия, Франция, Канада, Италия.

К странам «зеленой зоны» отнесены: Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия. Также в «зеленую зону» входят Австрия, Норвегия, Грузия, Шри Ланка, Иордания, Словения, Тунис, Хорватия, Китай, Черногория и Ватикан.

«Из «красной зоны» (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс населения), люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из «зеленой зоны» (где показатель меньше, чем 40) – смогут не проходить самоизоляцию», – отметил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения коронавирусом. Самое большое количество заболевших обнаружили во Львовской области.