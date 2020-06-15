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В Украине планируют наказывать тюрьмой за вовлечение детей в ряды боевиков

Цензор.нет

Кабмин разработал и внес в Раду соответствующий закон.

Правительство хочет наказывать лишением свободы за вовлечение детей в участие в незаконных вооруженных формированиях. Соответствующий законопроект №3627 разработал и внес на рассмотрение в Верховную Раду Кабинет министров Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Согласно с предлагаемым документом, вовлечение или принуждение малолетнего или несовершеннолетнего лица к участию в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, этот законопроект ужесточает ответственность и за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, азартными играми. Например, если вышеперечисленные действия повлекли тяжкие последствия для малолетнего или несовершеннолетнего, вовлекавшему виновнику грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

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Как ранее сообщал politua, в ООН озвучили количество детей, пострадавших от войны на Донбассе.

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