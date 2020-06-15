Служба безопасности Украины готова к публичной дискуссии по всем вопросам, которые касаются реформы ведомства.

Служба безопасности Украины готова к публичной дискуссии по всем вопросам, которые касаются реформы ведомства. СБУ также демонстрирует высокий уровень открытости и настроена учесть профессиональные замечания, которые положительно повлияют на ее деятельность спецслужбы

Об этом заявил заместитель главы по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь во время онлайн дискуссии о реформировании сектора безопасности, организованной Центром гражданских свобод, сообщила пресс-служба Службы безопасности.

“Как человек, который ежедневно работает с партнерами из других специальных служб ЕС и НАТО, скажу, что ни одна из них не является столь открытой, когда обсуждается вопрос их реформы. Я считаю, это большое преимущество украинского общества, которое свидетельствует об открытости к таким дискуссиям”, – подчеркнул Пунь.

Он также уточнил, что в настоящее время законопроект об СБУ дорабатывается профильным комитетом Верховной Рады Украины. Там была создана рабочая группа, в которую включили и представили ведомства.

Сергей Пунь добавил, что закон о СБУ – это правовая рамка, которая определяет основы: статус, задачи, функции и инструменты, которыми в дальнейшем будет пользоваться служба. Реформа же, в свою очередь, должна сочетать эффективные инструменты для противодействия угрозам и демократический контроль за деятельностью службы.

Как сообщал politua, СБУ выявило провокатора распространявшего российские фейки о военном положении в Украине.