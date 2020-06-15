Сотрудников Шария снова выгнали из суда

С территории Шевченковского суда люди поддерживающие Стерненко прогнали сотрудников Шария. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.
С территории Шевченковского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, прогнали стримеров блогера Анатолия Шария и их охрану, сообщает корреспондент «Левого Берега» с места событий.
По его словам, активисты, которые пришли поддержать Стерненко, попросили полицию вывести сотрудников Шария за периметр территории.
Из-за этого начались стычки, и в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. Они разняли обе стороны и дали «шариевцам» мирно покинуть территорию.
Напомним, что именующие себя «журналистами» сотрудники агентства «Шарий.Нет» активно занимаются изготовлением разнообразных фейков. Именно за эти подвиги их подвергают профессиональному и общественному остракизму.
Были даже случаи нападения адептов Шария на украинских журналистов.
Отмечается, что Кремль долго и планомерно готовил агентов своего влияния в Украине. Скандально известному Шарию отводится роль «украинского Навального».
Анатолий Шарий – не единственный такой агент влияния. Чертова дюжина искусственных ЛОМов исправно служить интересам российской пропаганды в Украине. Они профессионально «окучивают» свою аудиторию.