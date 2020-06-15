Сотрудников Шария снова выгнали из суда

С территории Шевченковского суда люди поддерживающие Стерненко прогнали сотрудников Шария. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

С территории Шевченковского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, прогнали стримеров блогера Анатолия Шария и их охрану, сообщает корреспондент «Левого Берега» с места событий.

По его словам, активисты, которые пришли поддержать Стерненко, попросили полицию вывести сотрудников Шария за периметр территории.

Из-за этого начались стычки, и в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов. Они разняли обе стороны и дали «шариевцам» мирно покинуть территорию.

Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Фотографии опубликованные корреспондентом «Левого Берега». Пред 1 из 12 След

Напомним, что именующие себя «журналистами» сотрудники агентства «Шарий.Нет» активно занимаются изготовлением разнообразных фейков. Именно за эти подвиги их подвергают профессиональному и общественному остракизму.

Были даже случаи нападения адептов Шария на украинских журналистов.

Отмечается, что Кремль долго и планомерно готовил агентов своего влияния в Украине. Скандально известному Шарию отводится роль «украинского Навального».

Анатолий Шарий – не единственный такой агент влияния. Чертова дюжина искусственных ЛОМов исправно служить интересам российской пропаганды в Украине. Они профессионально «окучивают» свою аудиторию.