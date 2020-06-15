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Порошенко дает показания в деле о госизмене Януковича

Петр Порошенко.

Порошенко свидетельствует в деле о госизмене беглого президента Януковича. Пятый президент в отличие от 2018 года пришел в суд лично.

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел в Апелляционный суд Киева по делу о государственной измене четвертого президента Виктора Януковича. Трансляцию ведет «5 канал».

«Пятый Президент Петр Порошенко, лидер партии «Европейская Солидарность» будет свидетельствовать по делу о госизмене Виктора Януковича», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

В феврале 2018 года он давал показания в Оболонском суде по этому делу, но делал это по видеосвязи.

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Допрос должен был продлиться полтора часа, но по факту он занял около 60 минут. Значительную часть времени потратили на пререкания адвокаты, прокуроры и суд. Потому судья Деревянко прекратил допрос из-за вопросов, не касающихся уголовного дела.

1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности.

В том же году Янукович сбежал в Россию.

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы. Защита просила суд его оправдать и, не удовлетворившись приговором, подала апелляцию.

Источник 5 канал

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