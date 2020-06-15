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Российские террористы понесли новые потери на Донбассе

"ВласноІНФО"

14 июня боевики “Л/ДНР” 14 раз нарушили режим прекращения огня

На протяжении 14 июня российские войска на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Кроме того, по данным разведки был уничтожен один террорист.

Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также из гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, вооружение БМП.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики пять раз обстреляли украинские оборонительные укрепления вблизи Луганского. В районе населенных пунктов Орехово и Майское, а также дважды около Хутора Свободного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские террористы по два раза обстреляли опорные пункты вблизи Авдеевки и Каменки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того оккупанты открывали огонь рядом с Марьинкой, а против защитников Песков использовали снайперское оружие.

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Как сообщал politua, на Донбассе был замечен очередной конвой из Российской Федерации, который привез на оккупированную территорию вооружение и боеприпасы для террористов.

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