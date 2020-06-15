Российские террористы понесли новые потери на Донбассе
14 июня боевики “Л/ДНР” 14 раз нарушили режим прекращения огня
На протяжении 14 июня российские войска на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Кроме того, по данным разведки был уничтожен один террорист.
Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также из гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, вооружение БМП.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики пять раз обстреляли украинские оборонительные укрепления вблизи Луганского. В районе населенных пунктов Орехово и Майское, а также дважды около Хутора Свободного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Втрати орків за 14.06:
“200”-1(9 омсп 1 АК, снайпер)
За уточними даними за 13.06 втрати додатково склали: “300”- 1 особа, (7 омсбр 2 АК, в результаті обстрілу)#200_бригада
— Сергей Нещадим (@nevedimka123) June 15, 2020
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские террористы по два раза обстреляли опорные пункты вблизи Авдеевки и Каменки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того оккупанты открывали огонь рядом с Марьинкой, а против защитников Песков использовали снайперское оружие.
Как сообщал politua, на Донбассе был замечен очередной конвой из Российской Федерации, который привез на оккупированную территорию вооружение и боеприпасы для террористов.