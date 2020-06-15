В Украине выявили более 30 тысяч коронавирусных

В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения коронавирусом. Самое большое количество заболевших обнаружили во Львовской области.

В Украине за 14 июня подтвердили 656 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 12 человек, вылечились – 171, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Общее количество заболевших составило 31 810, летальных случаев – 901, выздоровевших – 14 253.

Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки. Незначительно меньше пациентов с коронавирусом в Киеве – 3957 (53 за сутки).

Самое большое количество новых случаев заражения 14 июня подтвердили во Львовской области – 135. В целом в области заболели 2933 человека.

В Ровенской области известно о 28 новых заболевших, всего заразились 2369 человек. Меньше 10 новых случаев обнаружили в Луганской и Херсонской областях.

Общее количество заболевших COVID-19 в мире превышает 7,9 млн. Лидером по заболеваемости по-прежнему являются США.

Напомним, что в конце прошлой недели у первой леди Украины Елены Зеленской обнаружили коронавирус.