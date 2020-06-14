Украина цинично эксплуатирует минский зомби-процесс
Украина, по вопросу Донбасса, руководствуется наступательной дипломатией. Кулеба заявил, что «Минск» не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ».
Жизнеспособность Минского процесса по мирному урегулированию на Донбассе поддерживается Украиной с помощью немецко-французского «аппарата искусственной вентиляции легких». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об этом в интервью «Укринформу».
«Я бы сказал, «Минск» не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Извините за черный юмор», – сказал Кулеба.
По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.
«Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив», – отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже «Минска» со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов. При этом международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.
Напомним, что ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом выходе из Минского процесса.