Население бежит: гигантские очереди на польской границе

На пункте пропуска «Шегини» во Львовской области.

На пункте пропуска «Шегини» образовались большие очереди на выход из Украины. Люди ждут 10 часов, чтобы пересечь границу с Польшей.

На пункте пропуска «Шегини» во Львовской области образовались большие очереди на выход из Украины, сообщили в воскресенье в Госпогранслужбе.

По состоянию на 11 утра 14 июня на пункте пропуска собралось около 400 человек, которые ожидают пересечение границы с Польшей.

«Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдении социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем», – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет.

В ГПСУ утверждают, что с украинской стороны оформляют около 70 человек в час.

Задержки объясняют дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.

Пограничники просят по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская».

Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Пред 1 из 4 След

Пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе возобновил работу в полночь 16 мая. Пропуск граждан осуществляется только в пешем порядке, поскольку смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено.