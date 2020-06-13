Заигрались: гордясь победой в РФ построили храм Гитлера

В России завершили строительство Главного храма Вооруженных сил страны – Собора в честь Воскресения Христова. О ценных для россиян реликвиях которые хранятся в построенном храме рассказал замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщил на своей странице в Facebook московский фотограф Василий Максимов, опубликовав видеоинтервью.

«Про уникальные реликвии в экспозиции при Главхраме Вооруженных сил России очень красиво рассказал в своем эксклюзивном интервью замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов», – сообщил

По словам Иванова, в комплексе установлены специальные системы очистки воздуха для того, чтобы не повредить дорогостоящие экспонаты, в том числе иконы собора.

«Такие же установки находятся непосредственно в «Дороге памяти», потому что там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера», – сказал замминистра обороны России в интервью телеканалу «Звезда».

Про уникальные реликвии в экспозиции при Главхраме ВС РФ очень красиво рассказал в своем эксклюзивном интервью замминистра обороны РФ Тимур Иванов: Geplaatst door Vasily Maximov op Vrijdag 12 juni 2020

В мемориальном комплексе разместили экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на всеобщее обозрение, подчеркнул Иванов. Он добавил, что в «Дороге памяти» было решено собрать все экспонаты, которые имеют отношение к периоду участия СССР во Второй мировой войне.

В апреле 2020 года стало известно, что в храме планирую разместить мозаику с изображением нацлидером России Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Но в конечном итоге от этой затеи пришлось отказаться. Настоятель храма епископ Клинский Стефан рассказал, что мозаику убрали, потому что против нее был сам Путин.

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», – говорил он.

Тогда же в апреле стало известно, что на одной из стен будет изображен Иосиф Сталин. Его портрет нес один из участников парада Победы 1945 года, который был изображен на мозаике. В результате из храма удалили и эту мозаику – ее отправили в музей на территории «Патриота».

«Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, – ну, значит, не нужно это», – объяснял глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин.

Позже, 14 июня 2020 года состоялось освящение Патриаршего Собора воскресения Христова – Главного храма Вооруженных Сил России, передает телеканал «Звезда».

На Соборной площади у храма выстроился караул из представителей разных родов войск в форме времен войны и с оружием 40-х годов.

На торжественном молебне присутствовали архитекторы, художники, военачальники – те, кто участвовал в возведении этого храма. Чин освящения провел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.