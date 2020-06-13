В городах России отменяют путинское победобесие

В то время как нацлидер России Владимир Путин готовит нас к «незабываемому Параду Победы» 24 июня, городские власти тех или иных городов, отказываются данное мероприятие проводить, пишет российский информационный ресурс «News2».

«Например, в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском не намерены проводить парад 24 июня. Власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края объявили о переносе мероприятия в Белгороде на 12 июля, в Орле на 5 августа, а в Перми и вовсе аж на 3 сентября», – говорится в сообщении.

Честно говоря, это очень странно, ведь если и в правду в стране коронавирусная угроза сошла на нет, то почему главы вышеупомянутых городов отказываются проводить Парад Победы? Причем перенос парада организуют на несколько месяцев вперед?

«Странно это звучит и на фоне того, что например, на утро 12 июня, в Орловской области было выявлено 109 новых случаев заболевания на коронавирус. Казалось бы, не много. В Пермском крае – 72, а в Белгородской области – 70. Или эти цифры не совсем соответствуют действительности, раз главы этих субъектов наотрез отказываются у себя проводить Парад Победы?», – подчеркивают в сообщении.

«Смущает меня и количество выявленных за послотмечаютедние сутки новых случаев по всей России – 8 987. Показатель больше трех недель не меняющийся. То есть, третью неделю подряд статистика нам сообщает о новых случаях заболеваний в пределах 9 тыс», – добавляют в сообщении.

«Кто-то скажет сакраментальное – плато! Но, не слишком ли затянувшееся и невообразимо идеальное плато?», – отмечают в сообщении

«Эти все моменты настораживают и беспокоят. Особенно когда вспоминаются репетиции перед Парадом Победы на 9 мая, когда военнослужащие, без соблюдения дистанции и средств индивидуальной защиты, стали самыми многочисленными носителями COVID-19», – добавляют в сообщении.

В нынешней ситуации история может повториться. А с учетом того, что сейчас этим репетициям уделяется еще меньше внимания в СМИ, чем два месяца назад, то масштабы нарушений безопасности могут иметь в разы более катастрофические последствия.