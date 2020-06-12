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Террористы на Донбассе накрыли ВСУ из минометов: сводка ООС

Газета "День"

12 июня режим прекращения огня был нарушен боевиками четыре раза.

На протяжении 12 июня террористы “Л/ДНР” четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник использовал запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом в своей ежедневной сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. По их информации, потерь среди военнослужащих Украины нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” по украинским позициям в районе Верхнеторецкого противник открыл огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки террористы обстреляли ВСУ из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ “Север” противник применил минометы калибра 82 мм., гранатометы и крупнокалиберные пулеметы против защитников населенного пункта Луганское.

В штабе ООС отчитались об успешном подавлении ответным огнем опорных пунктов оккупационных войск и подчеркнули, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

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Напомним, как уже писал politua, с 10 июня на Донбассе возобновили свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Тем временем террористы отказались пропускать людей на КПВВ со своей стороны и продолжают блокировать пропускные пункты.

На Донбассе же тем временем прибыл очередной российский конвой с вооружением и боеприпасами для кремлевских боевиков.

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