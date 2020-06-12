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Аэропорт “Борисполь” опубликовал правила поведения пассажиров при карантине

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На время карантина работать в “Борисполе” будет только один терминал – D. 

Для всех пассажиров в международном аэропорту “Борисполь” были установлены специальные правила на время карантина. При этом работать пока что будет только один терминал – D.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook. Всех пассажиров настоятельно просят соблюдать ряд превентивных мер безопасности:

  • В терминал аэропорта будут пропускать только пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде, а также в масках или респираторах.
  • Сопровождающие лица также должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты.
  • Перед поездкой в аэропорт пассажиров просят заполнять информационную анкету о состоянии здоровья, (в тех случаях, когда этого требует авиакомпания).
  • На входе в терминал будет осуществляться температурный скрининг. Все, у кого температура тела превышает 38 градусов, а также наличествуют симптомы коронавируса в аэропорт пропускаться не будут.
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Правила
Аэропорт “Борисполь”
Правила
Аэропорт “Борисполь”
Правила
Аэропорт “Борисполь”
  • Пассажиров также просят соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться собственными или установленными в аэропорту санитайзерами.
  • Все документы следует предоставлять лишь в развернутом виде и без обложек.
  • По прилету в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, при этом минимально контактируя с людьми в терминале прибытия.
  • Кроме того, всех пассажиров, которые прибывают в Украину, просят установить на свои смартфоны приложение “Дій вдома” – оно необходимо для прохождения домашней самоизоляции.

Как сообщал politua, первая леди Украины, жена президента Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

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