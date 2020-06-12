В Княжичах произошла перестрелка: столкнулись два депутата

В селе Княжичи, Броварского района Киевской области, произошел конфликт со стрельбой. В инциденте принимали участие бывший и действующий депутаты Броварского районного совета.

Об этом сообщает “Сегодня” со ссылкой на собственные источники. По их информации, действующий депутат получил ранения в ноги, после того как набросился с палкой на детей.

“Конфликт начался возле забора у дома депутата районной рады, где была куча песка. Там игрались дети. Мужчина вышел к ним и начал их бить палкой. Пострадал от ударов палкой по спине 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический”, – сообщили представители полиции Киевской области. При этом там уточнили, что стрелял экс-депутат Броварской районной рады.

На месте конфликта работает следственно-оперативная группа. Переделанное оружие было изъято и отправлено на экспертизу, а пострадавших отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту открыто уголовное производство по статье “Нанесение повреждений средней степени тяжести”.

Напомним, что в 2016 году, 4 декабря, в Княжичах произошла одна из самых резонансных перестрелок года: полицейские открыли стрельбу по своим коллегам, в результате чего пять человек погибло.

Ранее politua писал о не менее громкой перестрелке в Мукачево: подозреваемых в ее организации успешно задержали.