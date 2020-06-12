Александр Лукашенко призвал не выпрашивать газ и нефть у Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости использовать в стране местные виды топлива. В таком случае “не придется выпрашивать природный газ и нефть” у Российской Федерации.

В частности, в качестве альтернативных источников энергии он предложил использовать торф, щепу, опилки и пеллеты из них, которые “буквально валяются под ногами”. Об этом сообщило агенство БелТА.

“А то мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно”, – сказал Лукашенко, подчеркнув, что развивать альтернативную энергетику следует до такого уровня, чтобы обеспечивать не только внутренние потребности государства, но и экспортные возможности.

Как сообщал politua, ранее Александр Лукашенко обвинил российского лидера Владимира Путина в попытке оккупации Беларуси.