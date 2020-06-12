Новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА) был назначен Виталий Боговин.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины. На этой должности он сменил Виталия Туринка.

Виталий Боговин: человек без опыта работы на государственной службе, бизнесмен. В 2006 году он основал компанию “Бизон-Тех 2006” в Запорожской области. А в 2010 году совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создал агрохолдинг под названием LANDFORT. После этого в 2016 году все их активы были объединены в BKW Group.

Во время парламентских выборов, которые прошли в 2019 году, Боговин баллотировался в народные депутаты на округе №78 от партии “Слуга народа”. Однако выборы Боговин проиграл представителю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александру Пономареву.

Как ранее сообщал politua, Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Им стал Вадим Омельченко.