Назначен новый глава Запорожской ОГА: кто он
Новым главой Запорожской областной государственной администрации назначен Виталий Боговин.
Новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА) был назначен Виталий Боговин.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины. На этой должности он сменил Виталия Туринка.
Виталий Боговин: человек без опыта работы на государственной службе, бизнесмен. В 2006 году он основал компанию “Бизон-Тех 2006” в Запорожской области. А в 2010 году совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создал агрохолдинг под названием LANDFORT. После этого в 2016 году все их активы были объединены в BKW Group.
Во время парламентских выборов, которые прошли в 2019 году, Боговин баллотировался в народные депутаты на округе №78 от партии “Слуга народа”. Однако выборы Боговин проиграл представителю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александру Пономареву.
Как ранее сообщал politua, Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Им стал Вадим Омельченко.