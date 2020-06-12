Неизвестные установили слежку за Порошенко

В партии «ЕС» заявили о незаконной слежке за Порошенко. Три авто с неизвестными людьми были замечены возле места проживания пятого президента.
Фракция «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за своим лидером, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее заявление сделал со-глава фракции Артур Герасимов, сообщили в пресс-службе фракции.
Он обнародовал фото машин с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы неподалеку места жительства Порошенко.
«Герасимов подчеркнул, что «ЕС» требует от президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконную слежку за лидером партии», – говорится в сообщении.
Нардеп добавил, что авто Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen с неизвестными людьми, которые отказались представиться, были замечены 11 июня.
«Номерные знаки, которые были на этих машинах – их в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: они для прикрытия, и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка», – заявил Герасимов.
По его словам, нарушения закона относительного Порошенко стали системными.
«Открытие политически мотивированных дел правоохранительными органами и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконная слежка, о которой мы сейчас говорим. И незаконное прослушивание телефонов лидеров оппозиции», – перечислил Герасимов.
Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что он во время своего президентства, в 2018 году, путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.
По этому же делу проходит и замминистра иностранных дел Егор Божок. ГБР собирается вручить ему подозрение в выдаче незаконного приказа во время пребывания на должности главы Службы внешней разведки.
Так же стало известно, что Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому помощь на благо страны. Президент признался, что отказался из-за личной обиды на предшественника.