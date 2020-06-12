Неизвестные установили слежку за Порошенко

Автомобили на которых следят за Порошенко.

В партии «ЕС» заявили о незаконной слежке за Порошенко. Три авто с неизвестными людьми были замечены возле места проживания пятого президента.

Фракция «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за своим лидером, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее заявление сделал со-глава фракции Артур Герасимов, сообщили в пресс-службе фракции.

Он обнародовал фото машин с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы неподалеку места жительства Порошенко.

«Герасимов подчеркнул, что «ЕС» требует от президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконную слежку за лидером партии», – говорится в сообщении.

Нардеп добавил, что авто Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen с неизвестными людьми, которые отказались представиться, были замечены 11 июня.

Автомобили на которых следят за Порошенко. Автомобили на которых следят за Порошенко. Автомобили на которых следят за Порошенко. Автомобили на которых следят за Порошенко. Пред 1 из 4 След

«Номерные знаки, которые были на этих машинах – их в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: они для прикрытия, и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка», – заявил Герасимов.

По его словам, нарушения закона относительного Порошенко стали системными.

«Открытие политически мотивированных дел правоохранительными органами и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконная слежка, о которой мы сейчас говорим. И незаконное прослушивание телефонов лидеров оппозиции», – перечислил Герасимов.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что он во время своего президентства, в 2018 году, путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

По этому же делу проходит и замминистра иностранных дел Егор Божок. ГБР собирается вручить ему подозрение в выдаче незаконного приказа во время пребывания на должности главы Службы внешней разведки.

Так же стало известно, что Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому помощь на благо страны. Президент признался, что отказался из-за личной обиды на предшественника.