Мурал в Харькове, рядом с генконсульством РФ.

СБУ протроллило дипломатов РФ в День России

СБУ ко Дню России разместила билборды с гербом контрразведки возле дипломатических учреждений РФ. В Харькове возле генконсульства РФ – патриотический мурал.

Возле посольства Российской Федерации в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ. В Харькове на здании рядом с российским генконсульством изобразили патриотический мурал, сообщили пресс-служба СБУ на странице ведомства в Facebook.

Их разместили специально ко «Дню России», который отмечается 12 июня.

«Привет от СБУ к так называемому Дню РФ», – говорится в сообщении.

Журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Telegram уточнил, что теперь перед посольством РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве размещен билборд с изображением орла, сжимающего двуглавую гадюку – символ украинской контрразведки.

Размешенные СБУ билборды. Мурал в Харькове, рядом с генконсульством РФ. Размешенные СБУ билборды. Пред 1 из 3 След

«Поздравление с прозрачным намеком, учитывая, что российские дипломатические учреждения – это легальная «крыша» для агентуры ФСБ и ГРУ», – высказался журналист.

«День России» отмечается россиянами с 1992 г. Приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР 1990 года.

Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби… Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 12 juni 2020

Напомним, что накануне к активисту Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ для вручения подозрения. Он должен явиться в Службу безопасности к 12:00 11 июня.