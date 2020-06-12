СБУ протроллило дипломатов РФ в День России
СБУ ко Дню России разместила билборды с гербом контрразведки возле дипломатических учреждений РФ. В Харькове возле генконсульства РФ – патриотический мурал.
Возле посольства Российской Федерации в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ. В Харькове на здании рядом с российским генконсульством изобразили патриотический мурал, сообщили пресс-служба СБУ на странице ведомства в Facebook.
Их разместили специально ко «Дню России», который отмечается 12 июня.
«Привет от СБУ к так называемому Дню РФ», – говорится в сообщении.
Журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Telegram уточнил, что теперь перед посольством РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве размещен билборд с изображением орла, сжимающего двуглавую гадюку – символ украинской контрразведки.
«Поздравление с прозрачным намеком, учитывая, что российские дипломатические учреждения – это легальная «крыша» для агентуры ФСБ и ГРУ», – высказался журналист.
«День России» отмечается россиянами с 1992 г. Приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР 1990 года.
Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби…
Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 12 juni 2020
Напомним, что накануне к активисту Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ для вручения подозрения. Он должен явиться в Службу безопасности к 12:00 11 июня.