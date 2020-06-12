Елена Зеленская заболела коронавирусом

У супруги президента Украины Елены Зеленской обнаружили COVID-19. У президента и детей результаты на коронавирус отрицательные.

Об этом сама Зеленская сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, сейчас она проходит амбулаторное лечение и чувствует себя нормально.

“Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не пропала, она близко. Ближе, чем нам может казаться”, – предостерегла первая леди.

При этом Зеленская акцентировала внимание на том, что и она сама, и ее семья продолжают соблюдать все правила карантина: минимальные контакты с посторонними, ношение перчаток и масок в общественных местах.

В Офисе президента Украины также подчеркнули, что Елена Зеленская строго соблюдала все правила карантина и рекомендации Министерства здравоохранения – как в быту, так и во время рабочих встреч, и регулярно проходила тестирование на наличие коронавируса. Где и когда могло произойти заражение – пока что неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование.

Как сообщал politua, недавно Украина установила новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19.