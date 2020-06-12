Миссия ОБСЕ зафиксировала прибытие на оккупированные территории очередного конвоя с оружием из России.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала появление на Донбассе очередного конвоя, с помощью которых РФ снабжает своих террористов боеприпасами и вооружением.

Об этом сообщили в пресс-центре Штаба Операции Объединенных Сил. Там уточнили, что беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил не менее тридцати грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска.

Более того, как подчеркнули в штабе ООС, при дальнейшем полете БПЛА на территории оккупированного Луганска были замечены семьдесят военных грузовиков, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80.

В пресс-центре отдельно отмечают тот факт, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса в качестве живого щита, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано более полутысячи противотанковых мин.

“Все эти факты свидетельствуют, что русские захватчики и в дальнейшем демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минских договоренностей и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах”, – заявили в штабе ООС.

Как ранее сообщал politua, террористы на Донбассе продолжают блокировать контрольные пункты въезда-выезда.