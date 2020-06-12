Российские террористы продолжают блокировать нормальную работу пунктов пропуска на Донбассе, в районе проведения Операции Объединенных Сил. По обе стороны линии разграничения собираются очереди.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, незаконные вооруженные формирования “Л/ДНР” обостряют гуманитарную ситуацию и создают искусственные препятствия для местных жителей, не пропуская их через линию разграничения.

Так, 11 июня, через КПВВ “Станица Луганская” украинские пограничники пропустили пять человек, а через КПВВ “Марьинка” – одно транспортное средство с двумя пассажирами. Оккупанты же, заставив людей несколько часов ожидать под палящим солнцем, без объяснения причин отказали им во въезде.

Напомним, что с 10 июня в рамках ослабления карантина в Украине работа контрольных пунктов въезда и выезда была частично возобновлена: проезд через них разрешен ежденевно с 11:00 до 14:00. Однако оккупанты, назвав это решение “провокацией”, заблокировали работу гуманитарных коридоров. Так, 10 июня более десяти граждан, которые попытались пересечь линию разграничения, были остановлены вооруженными российскими наемниками, и, зря прождав несколько часов были вынуждены вернуться обратно.

“Однако, четыре женщины остались ночевать перед блокпостом захватчиков. Из-за проблем социально-гуманитарного характера, им было крайне важно попасть в родные дома. Женщины, объяснив свои причины, надеялись достучаться до представителей вооруженных формирований РФ. Однако ни мольбы, ни просьбы не дали результата, а на все аргументы оккупанты нагло улыбались. Промучившись всю ночь перед блокпостом агрессора три гражданки вернулись обратно. Еще одну женщину, из-за плохого самочувствия, пришлось эвакуировать сотрудникам Международного комитета Красного Креста”, – подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал politua, “Л/ДНР” решение открыть КПВВ назвали “провокацией” со стороны Украины и попыткой устроить на оккупированных территориях эпидемию коронавируса.