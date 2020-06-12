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Иностранцам разрешили пересекать границу Украины

Министерство инфраструктуры намерено возобновить авиасообщение.

Украина разрешила въезд и выезд из страны для иностранцев. Решение принято для возобновления международных авиарейсов, в рамках смягчения условий карантина.

Кабинет министров на заседании в среду отменил запрет на въезд для иностранцев, введенный в середине марта из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

«Продолжаем постепенно восстанавливать нашу авиацию. Сегодня правительство своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней», – пояснил министр Владислав Криклий.

«Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», – уточнил он.

Украина возобновит международные авиаперевозки с 15 июня.

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«Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защиту наших граждан остаются в приоритете», – добавил Криклий.

Украина с 00:00 16 марта закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Напомним, что в Украине второй день число новых случаев коронавируса составляет почти 700. За сутки скончались 16 человек, выздоровели – 426.

Источник Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины

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