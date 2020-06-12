В Украине за сутки выявили почти 700 коронавирусных

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 29753 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1317 випадків;Волинська область — 1313 випадків;Дніпропетровська область — 983 випадки; Донецька область — 279 випадків;Житомирська область — 1013 випадків;Закарпатська область — 1506 випадків;Запорізька область — 515 випадків;Івано-Франківська область — 1669 випадків;Кіровоградська область — 568 випадків;м. Київ — 3766 випадків;Київська область — 1931 випадок;Львівська область — 2526 випадків; Луганська область — 54 випадки;Миколаївська область — 316 випадків;Одеська область — 1065 випадків;Полтавська область — 277 випадків;Рівненська область — 2231 випадок;Сумська область — 204 випадки;Тернопільська область — 1372 випадки;Харківська область — 1426 випадків;Херсонська область — 179 випадків;Хмельницька область — 529 випадків;Чернівецька область — 3831 випадок;Черкаська область — 517 випадків;Чернігівська область — 366 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.

Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Donderdag 11 juni 2020