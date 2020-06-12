В Украине за сутки выявили почти 700 коронавирусных

В Украине второй день число новых случаев коронавируса составляет почти 700. За сутки скончались 16 человек, выздоровели – 426.
В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщается Центр общественного здоровья Минздрава.
Так, за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших – скончались, 426 – выздоровели.
11 июня сообщалось о 689 новых случаях инфицирования за сутки, 10 июня – 525 новых.
Минздрав Украины опубликовал данные по динамике эпидемии коронавируса в стране.
⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 29753 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1317 випадків;Волинська область — 1313 випадків;Дніпропетровська область — 983 випадки; Донецька область — 279 випадків;Житомирська область — 1013 випадків;Закарпатська область — 1506 випадків;Запорізька область — 515 випадків;Івано-Франківська область — 1669 випадків;Кіровоградська область — 568 випадків;м. Київ — 3766 випадків;Київська область — 1931 випадок;Львівська область — 2526 випадків; Луганська область — 54 випадки;Миколаївська область — 316 випадків;Одеська область — 1065 випадків;Полтавська область — 277 випадків;Рівненська область — 2231 випадок;Сумська область — 204 випадки;Тернопільська область — 1372 випадки;Харківська область — 1426 випадків;Херсонська область — 179 випадків;Хмельницька область — 529 випадків;Чернівецька область — 3831 випадок;Черкаська область — 517 випадків;Чернігівська область — 366 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.
Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Donderdag 11 juni 2020
По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 29 753 человек, 13 567 выздоровели, 870 умерли.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 – 689 случаев.
Підтверджено 29 753 випадки COVID-19, з них 13 464 одужали, 870 померли. Протягом останньої доби лабораторно…
Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Donderdag 11 juni 2020
Кроме того, стало известно, что в России количество больных коронавирусом перевалило за полмиллиона. Общая смертность от эпидемии В России превысила 6 тысяч человек.