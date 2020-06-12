ГБР проводит обыск у экс-министра Омеляна

ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну. Экс-министр подчеркивает, что основанием явилось «якобы решение суда – по бывшим владельцам дома».

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Экс-министр сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«6:30 утра. Все спят – дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском», – написал он и опубликовал фото.

«Якобы решение суда – по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем», – добавил Омелян.

Фото опубликованные Омеляном. Фото опубликованные Омеляном. Пред 1 из 2 След

Позже Омелян поделился подробностями пошедших у него в доме обысков.

«Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году», – сообщил экс-министр.

«Формально никаких обвинений в меня нет, ничего изъято не было», – добавил Омелян.

Экс-министр подчеркнул, что на подобные основания могу стать причиной обыска у любого граждани6на Украины.

«О таких лихие 90-е говорил Зеленский? По такой основанием завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками», – подчеркнул экс-министр.

6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама.Вривається ДБР з обшуком.Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз мешкаємо Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Donderdag 11 juni 2020

Омелян считает, что случившееся – вендетта со стороны президента за неоднократную критику Омеляном политики его и его команды.

«Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!», – пишет Омелян.

«Мои дети и жена передают Вашей семье большие поздравления!», – подчеркнул он.

В заключение Омелян выразил увереность, что правда победит, а украина выстоит.

«Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов. В одном я уверен, как бы тяжело не было, но правда и Украина всегда победят!», – пишет Омелян.

Короткий апдейт.Обшуки в орендованому нами будинку відбулися на виконання рішення суду у рамках кримінального… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Donderdag 11 juni 2020

Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации по ст.366-1 Уголовного кодекса. По версии следствия, в декларациях за 2015-2016 год он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн и 8 млн грн соответственно.

По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна на должности министра не соответствовали его доходам. Прокуроры утверждают: его доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составил около 2 млн грн.

31 марта наступил срок давности по второму эпизоду уголовного производства по поводу вероятного недостоверного декларирования Омеляна за 2016 год, однако экс-министр отказался от закрытия дела.

В апреле Высший антикоррцпционный суд обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта.

В жалобе от 16 марта говорится,что 21 февраля «Бердянский антикоррупционный центр» подал в НАБУ заявление о совершении должностными лицами государственной исполнительной власти уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 172, 219, 364, 382 УК.

Среди заявленных лиц: Омелян, его заместитель, государственный секретарь Мининфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава министерства.

В частности, Омелян рассказал о колоссальном падении ВВП Украины. К концу прошлого ВВП Украины сильно упал, сведя на нет всю тенденцию роста, которая наблюдалась в самом начале того года.

В то же время, экс-министр намекнул Зеленскому, что украинские президенты теряют власть в результате Майданов, а не терактов, от которых все равно не спасут расставленные вдоль трассы нацгвардейцы.