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ГБР дважды сообщило о подозрении экс-главе СВР

Егор Божок.

В первый раз суд признал подозрение необоснованным и отказал в избрании экс-главе Службы внешней разведки Егору Божку любой меры пресечения.

Государственное бюро расследований дважды сообщило замминистру иностранных дел Егору Божку о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания на должности главы Службы внешней разведки, сообщает агентство «Укринформ», в четверг 11 июня, со ссылкой на ответ на запрос самого Егора Божка.

Соответствующим приказом его первым заместителем был назначен Сергей Семочко.

«10 апреля этого года ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины объявило мне подозрение в совершении уголовного преступления, а именно превышения военным служебным лицом власти и служебных полномочий в условиях особого периода», – заявил Божок.

«Этим подозрением мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного Указа Президента Украины № 225/2018 от 31.07.2018 г. «О назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины» приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Этим, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, я повлек тяжкие последствия в виде начисленного Сергея Семочко денежного обеспечения и предоставления доступа к документам, составляющим государственную тайну», – отметил Божок.

Он также рассказал, что 21 апреля Печерский райсуд столицы, а также 9 июня Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательной.

В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.

Чиновник отметил, что суд мотивировал свое решение тем, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.

Согласно Конституции указы Президента являются обязательными для выполнения, а поэтому, несмотря на приведенные выше нормы Конституции, у главы СВР не было оснований не выполнять Указ президента.

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В то же время 10 июня ГБР по согласованию с ОГП вручило Божку второе подозрение.

«Игнорируя указанное решение суда, уже 10 июня с.г. ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины вручило мне второе подозрение, которое полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения в части правовой квалификации моего якобы преступления», – отметил Божок.

«Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим Президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного Указа», – уточнил он.

На сегодняшний день ГБР и Офис генпрокурора намерены ходатайствовать в суде об избрании Божку меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.

Накануне ГБР пыталось вручить подозрение пятому президенту Украины Порошенко за назначение Семочко. Как сообщалось, Порошенко назначил скандального Семочко в марте 2019 года.

Напомним, что ранее Егор Божок заявлял, что весь клир в самой России находится под контролем ФСБ, а священники за рубежом курируются Службой внешней разведки. Но западные партнеры Украины не верят этому.

Источник Укринформ

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