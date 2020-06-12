Зеленский признался, что отказался от помощи Порошенко

Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому помощь на благо страны. Президент признался, что отказался из-за личной обиды на предшественника.

Пятый президент Петр Порошенко неоднократно предлагал Владимиру Зеленскому сотрудничать ради помощи Украине. Зеленский рассказал об этом в интервью изданию «Украинская Правда».

Президент подтвердил, что отказался от сотрудничества из-за личной обиды на Порошенко.

«Он много раз хотел со мной встретиться, говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. Я не видел в этом никакого смысла», – сказал Зеленский.

Я не видел в этом смысла из-за того что все говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю», – добавил он.

Он также рассказал, что пятый президент отмечал, что действительно хочет помогать стране. Зеленский также подтвердил, что его отношение к Порошенко формируется в том числе другими людьми из его окружения.

«С ним нельзя договариваться – этом говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла», – отметил Зеленский.

Напомним, что президент Зеленский так же рассказал, какую должность предлагал экс-главе СБУ Хорошковскому. Зеленский признался, что общается Хорошковским уже много лет.

Кроме того канадский дипломат Роман Ващук заявил, что вендетта Зеленского против Порошенко будет иметь плохие последствия. Дипломат считает это стратегической ошибкой.