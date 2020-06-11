Террористы атаковали ВСУ на Донбассе: использовали снайперов и беспилотники

11 июня режим прекращения огня был нарушен боевиками восемь раз.

На протяжении 11 июня террористы “Л/ДНР” восемь раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих были ранены.

Об этом в своей ежедневной сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что боевики использовали запрещенное минскими соглашения вооружение, а также беспилотники и снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” по украинским позициям в районе Гнутово противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм.

Возле Новотроицкого террористы обстреляли ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А защитники Павлополя столкнулись с деятельностью вражеских БПЛА. Вражеские снайперы работали в окрестностях Чермалыка.

В районе ответственности ОТГ “Север” противник применил минометы и гранатометы против защитников населенного пункта Орехово. В районе Хутора Вольного террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра.

В штабе ООС отчитались об успешном подавлении ответным огнем опорных пунктов оккупационных войск и подчеркнули, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, как уже писал politua, с 10 июня на Донбассе возобновили свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Тем временем террористы отказались пропускать людей на КПВВ со своей стороны.