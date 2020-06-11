В КГГА назвали главный способ передачи COVID-19

В подавляющем большинстве случаев передача COVID-19 от зараженного человека к здоровому происходит через руки. Обычно причиной тому – нарушение карантинных мер.

Об этом в интервью “Укринформу” заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. Она в очередной раз призвала украинцев придерживаться элементарных правил гигиены.

По ее словам, всплески заболеваний коронавирусом не только в столице, но и в целом по Украине чаще всего происходят из-за несоблюдения людьми карантинных ограничений.

“Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. С другой стороны, люди должны придерживаться всех карантинных требований… Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки”, – подчеркнула Гинзбург.

Чиновник уверена, что украинская медицинская отрасль сегодня делает все необходимое, чтобы количество новых заболевших уменьшалось. Но при этом граждане тоже должны делать хоть что-то со своей стороны.

“Потому что если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом – вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, потому что в каждом потенциально есть COVID-19”, – утверждает Гинзбург.

Как сообщал politua, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. А в России количество заболевших уже перевалило за полмиллиона.