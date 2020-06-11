Украина получит от США 250 миллионов долларов на укрепление обороны

В 2020 году Министерство обороны США предоставит Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

Об этом сообщается на сайте Пентагона. Деньги выделят в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (USAI).

“Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии”, – говорится в сообщении.

Это подтверждает давние оборонные отношения между Соединенными Штатами и Украиной, которую в заявлении Пентагона называют важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией. Американское министерство обороны также напомнило, что Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

125 миллионов долларов из выделенных средств пойдут на закупку оборудования для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, улучшения системы наблюдения за воздушным пространством и закупку контр-артиллерийских радаров. Кроме того, часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.

“Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию Украине помощи в проведении оборонных и антикоррупционных реформ в соответствии с евроатлантическими принципами. Эти реформы укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины” – утверждается в заявлении Пентагона.

Напомним, ранее politua рассказывал о новом фейке российского ГРУ, которое пытается обвинить Украину в том, что наемники из нашей страны участвуют в военных действиях на территории Сирии.