В России полмиллиона зараженных коронавирусом

В России количество больных коронавирусом перевалило за полмиллиона. Общая смертность от эпидемии превысила 6 тысяч человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч и составляет 502 436 человек, свидетельствуют данные обнародованные федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8779 новых случаев коронавирусной инфекции.

Умерли за сутки 174 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с момента начала эпидемии умерли 6532 человека.

Всего выздоровели 261 150 человек.

По состоянию на утро 11 июня в России проведено 13,8 миллиона тестов на коронавирус.

Отметим, что РФ включает в статистику оккупированный Крым. По данным оккупантов в Крыму 458 случаев COVID-19, 7 человек умерли.

Напомним, что в Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости коронавирусом – 689 случаев за сутки. Умер 21 человек, вылечились 372.