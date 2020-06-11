Официальный Тегеран передаст “черные ящики” со сбитого украинского самолета Boeing “Международных авиалиний Украины” Парижу. Это произойдет как только страны, которые принимают участие в расследовании, на это согласятся.

Об этом сообщает Reuters. По их информации, во время видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран передаст бортовые самописцы в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции. Об этом он сообщил ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

Хотя пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, она тем не менее отметила, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя в марте.

“Они продемонстрировали открытость для передачи “черных ящиков”, однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их”, – подчеркнула Гарно. При этом ранее Канада требовала отправить “черные ящики” во Францию для анализа, но тогда иранская сторона отказалась, заявив что они будут отправлены в Украину.

Напомним, что 8 января 2020 года “Боинг-737” авиакомпании МАУ должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев. Борт был сбит вскоре после взлета с ВПП аэропорта иранской столицы. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан – все они погибли. Ответственность за их смерть взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

Как ранее сообщал politua, в Иране задержали шестерых подозреваемых по делу о крушении “Боинга” МАУ.