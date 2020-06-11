В ООН решили провести Генассамблею онлайн

В ООН предложили провести сессию Генассамблеи, запланированную на 22-29 сентября, в режиме онлайн. Предполагается, что в зале Генассамблеи будут транслироваться заранее записанные выступления, без личного участия лидеров стран.

С таким предложением к государствам-участницам ООН обратился председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде. Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года”, – заявил Мухаммад-Банде.

Он уточнил, что страны должны будут прислать записи речей своих лидеров за пять дней до начала работы сессии. Продолжительность записей не должна превышать 15 минут.

Как ранее сообщал politua, в ООН озвучили количество пострадавших от войны на Донбассе детей.