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Канада призывает прекратить преследование Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко.

Канадский дипломат Роман Ващук заявил, что вендетта против Порошенко будет иметь плохие последствия. Дипломат считает это стратегической ошибкой.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от планов «бросить Порошенко за решетку». Дипломат написал об этом в своем Twitter.

«Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа», – пишет Роман Ващук.

«Я говорил об этом раньше и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников – это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия», – отмечает он.

Напомним, что в Европарламенте призвали украинскую власть прекратить преследование Порошенко. Депутат Европарламента напомнил о недопустимости политических преследований в расследовании обвинений против пятого президента Украины.

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Источник POLITua

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