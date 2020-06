Канада призывает прекратить преследование Порошенко

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от планов «бросить Порошенко за решетку». Дипломат написал об этом в своем Twitter.

«Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа», – пишет Роман Ващук.

«Я говорил об этом раньше и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников – это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия», – отмечает он.

I told them then, and continue to believe: cleaning up corruption in a predecessor's entourage is good and necessary, while an overtly political vendetta to take down a major, familiar partner for Western efforts of the past 5 years would be a strategic mistake and backfire badly

— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) June 10, 2020