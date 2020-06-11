Зеленский предлагал Хорошковскому возглавить таможню

Президент Зеленский рассказал, какую должность предлагал экс-главе СБУ Хорошковскому. Президент признался, что общается Хорошковским уже много лет.

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему председателю Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министру времен президентства Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить таможню. Зеленского рассказал об этом интервью «Украинской Правде».

«С Хорошковским, могу вам сказать откровенно, что я ему предлагал. Я ему сказал: «Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: «Идите, пожалуйста». Он отказался», – рассказал президент.

Зеленский рассказал, что знает Хорошковского много лет. И в свое время он «указал реальные дыры на таможне» и сказал, что реально Нефедов никогда не сможет это сделать, и что «время показало, что это правда».

На вопрос, почему же тогда Хорошковский отказался, Зеленский предположил, что он «ждал более серьезной должности» или предложения от власти.

Он также подчеркнул, что должности премьера Хорошковскому не предлагали.

Напомним, что в октябре 2019 года журналисты «Схем» выяснили, что бывший глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента.

В то же время, президент отказывался разглашать содержание бесед в ходе встреч с Хорошковским.