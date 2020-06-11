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Зеленский предлагал Хорошковскому возглавить таможню

Валерий Хорошковский.

Президент Зеленский рассказал, какую должность предлагал экс-главе СБУ Хорошковскому. Президент признался, что общается Хорошковским уже много лет.

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему председателю Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министру времен президентства Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить таможню. Зеленского рассказал об этом интервью «Украинской Правде».

«С Хорошковским, могу вам сказать откровенно, что я ему предлагал. Я ему сказал: «Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: «Идите, пожалуйста». Он отказался», – рассказал президент.

Зеленский рассказал, что знает Хорошковского много лет. И в свое время он «указал реальные дыры на таможне» и сказал, что реально Нефедов никогда не сможет это сделать, и что «время показало, что это правда».

На вопрос, почему же тогда Хорошковский отказался, Зеленский предположил, что он «ждал более серьезной должности» или предложения от власти.

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Он также подчеркнул, что должности премьера Хорошковскому не предлагали.

Напомним, что в октябре 2019 года журналисты «Схем» выяснили, что бывший глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента.

В то же время, президент отказывался разглашать содержание бесед в ходе встреч с Хорошковским.

Источник Украинская Правда

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