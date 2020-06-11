Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии

Российский самолет впервые в 2020 году нарушил воздушное пространство Эстонии. Самолет около минуты находился в воздушном пространстве страны.

В среду утром, 10 июня, российский самолет Ту-204-300 без разрешения пересек воздушные границы Эстонии близ острова Вайндлоо и около минуты находился в воздушном пространстве страны. Как сообщает эстонское издание «ERR», эту информацию обнародовало министерство обороны Эстонии.

Транспордер самолета был включен, однако план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии.

В тот же день министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла и вручило ему ноту по поводу инцидента.

Это первый в 2020 году случай нарушения российскими самолетами воздушных границ Эстонии.

Отмечается, что в ближайшие месяцы истребители ВВС Испании и Великобритании будут охранять воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.

Напомним, что Эстония строит свою «стену» на границе с Россией. Власти страны подписали договор с фирмами на оборудование инженерными сооружениями участка границы с Россией на юго-востоке Эстонии.