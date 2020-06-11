В Украине новый антирекорд заболевания коронавирусом

В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости коронавирусом – 689 случаев за сутки. Умер 21 человек, вылечились 372.

В Украине за 10 июня зарегистрировали самый большой за все время суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев, говорится в данных Системы мониторинга распространения заболевания от Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших составило 29 070, летальных исходов – 854 (21 за сутки), выздоровели 13 141 (372 за вчера).

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая, где подтвердили 3793 случая, из них 36 за сутки. В Киеве заболел 3671 человек (91 за 10 июня). Самое большое количество заболевших за сутки – во Львовской области (125).

Напомним, что предыдущий антирекорд по заболеваемости в Украине был 4 июня, когда за сутки подтвердили 588 новых случаев. При этом показатель тех, кто выздоровел, был выше – 602.

До этого самое большое количество заболевших – 587 за 23 апреля.