За прошедшие сутки, 10 июня, террористы “Л/ДНР” четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих были ранены противником.

Об этом в своей ежедневной сводке сообщил пресс-центр штаба ООС. Согласно их информации, двое оккупантов были уничтожены в результате адекватного ответа ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” по украинским позициям в районе Павлополя противник дважды открывал огонь, выпустив в сторону Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку от Тарамчука террористы использовали беспилотники для сброса гранат ВОГ-17, а защитники Авдеевки два раза попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Марьинкой оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: оккупанты использовали не только 120 мм и 82 мм минометы, но также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Вольным российские наемники четыре раза обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе населенных пунктов Троицкое и Попасная террористы открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС подтвердили успешную ликвидацию двух оккупантов и подчеркнули, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, как уже писал politua, с 10 июня на Донбассе возобновили свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Тем временем террористы отказались пропускать людей на КПВВ со своей стороны.