Активиста Стерненко принудительно доставят в СБУ

К Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ для вручения подозрения. Он должен явиться в Службу безопасности к 12:00 11 июня.

К одесскому активисту и бывшему лидеру местной ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Стерненко сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения подозрения за самозащиту. В 12:00 сегодня буду туда идти», – написал активист.

Он добавил, что ему нужна поддержка общественности в суде, который, по его словам, пройдет уже сегодня или завтра, 12 июня.

Напомним, что 10 июня Стерненко пришел в Службу безопасности Украины, но следователь подозрения ему не вручил. Активиста вызвали повесткой, но следователь, по его словам, спрятался и не вышел.

7 июня Стерненко опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении. По словам Стерненко, подозрение подготовили по ст. 115 – умышленное убийство.

Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно з‘їхала з глузду!Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про… Geplaatst door Сергій Стерненко op Woensdag 10 juni 2020

Стерненко – бывший глава местного отделения «Правого сектора» в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе. Вечером 24 мая 2018 года он оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью «Левому Берегу» Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал – у него была серьезная рана на животе.