Представители ОРДЛО войдут в ТКГ на постоянной основе

Представители ОРДЛО примут участие в работе ТКГ на постоянной основе. Казанский и Гармаш будут представлять ОРДО, Горан и Либстер – ОРЛО.

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы, которые 10 июня состоялись в режиме видеоконференции, украинская сторона проинформировала участников консультаций о работе советников украинской делегации – представителей ОРДЛО Украины. Они будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минскими договоренностями консультаций.

Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганской области – глава международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

«Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта», – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос о создании Консультативного совета по Донбассу уже не актуален.

Напомним, что Украина привлекла к участию в Минских переговорах консультантов, которые связаны с оккупированным Донбассом. Среди таких людей есть блогеры и журналисты, такие как донетчане Денис Казанский и его коллега по цеху Сергей Гармаш.

Журналист и блогер Сергей Гармаш подробно рассказал о причинах своего согласия на участие в консультация на переговорах.