В Киеве застройщик пообещал исправить нарушения

Конфликт между жителями окрестных домов и застройщиком из-за установки опоры здания на проезжей части дороги был разрешен в пользу жителей.
Успешно были разрешен к конфликт между жителями окрестных домов и застройщиком ведущим строительство на проспекте Леся Курбаса в Киеве. Причиной претензий стала установка опоры здания на полосе дорожного движения и создания помех проезду автомобилей, пишет на своей странице в Facebook советник Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов.
«Имели места трения с представителями застройщиков. Скандальное. Я даже в шоке был. Ниже официальный ответ застройщика. Спасибо», – сообщил советник.
«Теперь ждем когда будет все исправлено. Буду благодарен тем, кто живет рядом. Для контроля», – добавил он.
Ниже приводится текст официального ответа от застройщика.
Застройщик извиняется перед жителями и готов устранить опору с проезжей части, которая стала причиной трений с жителями окрестных домов. Кроме этого застройщик пообещал реализовать, в качестве компенсации, социальный проект для жителей окрестных домов.
«Объяснение относительно ситуации на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20, от 09 июня 2020.
Уважаемый Виталий Владимирович, уважаемые киевляне и особенно жители Святошинского района. Киев.
Относительно ситуации с установлением опоры конструкции на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20 хотим сообщить следующее.
Во-первых, хотим принести свои извинения всем, кому это повлекло неудобства. Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации.
Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте.
Во-вторых, информируем, что мы решили сделать социальный проект для жителей района. Форма и содержание которого мы будем обсуждать с обществом.
Еще раз приносим извинения».
Мали непорозуміння з частиною будівництва.Скандальне. Я навіть у шоці був)Нижче офіційна відповідь забудовника…
Geplaatst door Максим Бахматов op Woensdag 10 juni 2020
Напомним, что ранее стало известно о том, что КГГА фактически сливала в открытый доступ расходы и личные данные киевлян. По данным из платежных квитанций можно было узнать персональные данные всех плательщиков за коммунальные услуги в Киеве.