В Киеве застройщик пообещал исправить нарушения

Конфликт между жителями окрестных домов и застройщиком из-за установки опоры здания на проезжей части дороги был разрешен в пользу жителей.

Успешно были разрешен к конфликт между жителями окрестных домов и застройщиком ведущим строительство на проспекте Леся Курбаса в Киеве. Причиной претензий стала установка опоры здания на полосе дорожного движения и создания помех проезду автомобилей, пишет на своей странице в Facebook советник Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов.

«Имели места трения с представителями застройщиков. Скандальное. Я даже в шоке был. Ниже официальный ответ застройщика. Спасибо», – сообщил советник.

«Теперь ждем когда будет все исправлено. Буду благодарен тем, кто живет рядом. Для контроля», – добавил он.

Ниже приводится текст официального ответа от застройщика.

Застройщик извиняется перед жителями и готов устранить опору с проезжей части, которая стала причиной трений с жителями окрестных домов. Кроме этого застройщик пообещал реализовать, в качестве компенсации, социальный проект для жителей окрестных домов.

«Объяснение относительно ситуации на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20, от 09 июня 2020.

Уважаемый Виталий Владимирович, уважаемые киевляне и особенно жители Святошинского района. Киев.

Относительно ситуации с установлением опоры конструкции на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20 хотим сообщить следующее.

Во-первых, хотим принести свои извинения всем, кому это повлекло неудобства. Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации.

Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте.

Во-вторых, информируем, что мы решили сделать социальный проект для жителей района. Форма и содержание которого мы будем обсуждать с обществом.

Еще раз приносим извинения».

Мали непорозуміння з частиною будівництва.Скандальне. Я навіть у шоці був)Нижче офіційна відповідь забудовника… Geplaatst door Максим Бахматов op Woensdag 10 juni 2020

Напомним, что ранее стало известно о том, что КГГА фактически сливала в открытый доступ расходы и личные данные киевлян. По данным из платежных квитанций можно было узнать персональные данные всех плательщиков за коммунальные услуги в Киеве.