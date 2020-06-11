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В Киеве застройщик пообещал исправить нарушения

Установленная на проезжей части дороги опора здания, которая стала причиной конфликта.

Конфликт между жителями окрестных домов и застройщиком из-за установки опоры здания на проезжей части дороги был разрешен в пользу жителей.

Успешно были разрешен к конфликт между жителями окрестных домов и застройщиком ведущим строительство на проспекте Леся Курбаса в Киеве. Причиной претензий стала установка опоры здания на полосе дорожного движения и создания помех проезду автомобилей, пишет на своей странице в Facebook советник Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов.

«Имели места трения с представителями застройщиков. Скандальное. Я даже в шоке был. Ниже официальный ответ застройщика. Спасибо», – сообщил советник.

«Теперь ждем когда будет все исправлено. Буду благодарен тем, кто живет рядом. Для контроля», – добавил он.

Установленная на проезжей части дороги опора здания, которая стала причиной конфликта
Установленная на проезжей части дороги опора здания, которая стала причиной конфликта.

Ниже приводится текст официального ответа от застройщика.

Застройщик извиняется перед жителями и готов устранить опору с проезжей части, которая стала причиной трений с жителями окрестных домов. Кроме этого застройщик пообещал реализовать, в качестве компенсации, социальный проект для жителей окрестных домов.

«Объяснение относительно ситуации на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20, от 09 июня 2020.

Уважаемый Виталий Владимирович, уважаемые киевляне и особенно жители Святошинского района. Киев.

Относительно ситуации с установлением опоры конструкции на строительстве по адресу пр-т Леся Курбаса, 20 хотим сообщить следующее.

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Во-первых, хотим принести свои извинения всем, кому это повлекло неудобства. Мы не будем тратить ваше время, объясняя вам причины этой досадной ситуации.

Вместо этого мы решили в ближайшие сроки за свой счет снести опору, которая мешает движению, и восстановить дорожное покрытие на этом месте.

Во-вторых, информируем, что мы решили сделать социальный проект для жителей района. Форма и содержание которого мы будем обсуждать с обществом.

Еще раз приносим извинения».

Мали непорозуміння з частиною будівництва.Скандальне. Я навіть у шоці був)Нижче офіційна відповідь забудовника…

Geplaatst door Максим Бахматов op Woensdag 10 juni 2020

Напомним, что ранее стало известно о том, что КГГА фактически сливала в открытый доступ расходы и личные данные киевлян. По данным из платежных квитанций можно было узнать персональные данные всех плательщиков за коммунальные услуги в Киеве.

Источник POLITua

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