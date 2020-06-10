За 10 июня НВФ России шесть раз нарушили режим прекращения огня.

На протяжении 10 июня, террористы “Л/ДНР” шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом ими использовались запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Об этом в своей ежедневной фронтовой сводке сообщает пресс-центр штаба ООС. По их информации, кроме минометов боевики использовали против украинских защитников крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские террористы дважды обстреляли украинские позиции возле Павлополя, используя минометы, а также крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности ОТГ “Север” боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ в районе Хутора Вольного.

Учитывая действия террористов украинские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь. Количество потерь у “Л/ДНР” уточняется. В штабе ООС подтвердили, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, как уже писал politua, с 10 июня на Донбассе возобновили свою работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Тем временем террористы отказались пропускать людей на КПВВ со своей стороны.