В суде по MH-17 прокуроры не верят в ихтамнетов

На суде в Гааге по делу о сбитом самолете рейса МН17 прокурор заявила о присутствии на Донбассе войск России. Так рушится миф о «гражданской войне».

Представительница прокуратуры Нидерландов Деди Вуй-а-Цой, выступая на процессе по делу о сбитом малайзийском «Boeing-777» МН17 в Гааге, заявила, что на Донбассе воюют не сепаратисты, а кадровые российские военные, говорится в хронике заседания 8 июня, опубликованной на сайте «Ґрати».

Отмечается, что свое выступление прокурор начала с обзора ситуации на Донбассе до 17 июля 2014 года. Вуй-а-Цой констатировала, что рейс МН17 сбили в зоне военных действий.

«На Востоке Украины в то время шел вооруженный конфликт между украинским правительством и несколькими вооруженными группами. Этому вооруженному конфликту с февраля 2014 года предшествовали захваты правительственных зданий в Донецкой и Луганской области и формирование вооруженных групп. Эти группы заявили, что их цель – независимость части Украины и объединение с Российской Федерацией», – цитируют нидерландского прокурора.

Кроме того, она сказала, что указанные группировки начали использовать структурное насилие против властей и в отношении гражданских лиц, которые не поддерживали их действия.

«И хотя в СМИ участников этих вооруженных групп, как правило, называли «сепаратистами», расследование показало, что многие из боевиков «ДНР» и «ЛНР» были не украинцы, движимые желанием отделиться. Часто эти бойцы – граждане РФ, которые приехали в Украину воевать. И термин «сепаратист» – не самый подходящий для того, чтобы использовать его в отношении всей ситуации», – приводится в тексте еще одна цитата Вуй-а-Цой.

Напомним, что 3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 и вызвала их для следственных действий.

Летом прошлого года следствие в Нидерландах назвало имена четырех причастных к катастрофе МН17: Леонид Харченко – украинец, воевал на стороне «ДНР»; Сергей Дубинский – полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР», именно его считают организатором боевого применения установки «Бук»; Олег Пулатов – подполковник запаса, причастен к перевозке «Бука» и организации охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин – отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине. Все они объявлены в международный розыск.

Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) также обнародовала дату, когда состоится суд, – 9 марта 2020 года. В МИД РФ назвали выводы следственной группы «голословными обвинениями».

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17.

Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной. Согласно многочисленным доказательствам, рейс MH17 сбили пророссийские сепаратисты из ввезенной из России установки ЗРК «Бук».