Киев отказался ослаблять карантин

Ослабление карантинных мер должно было начаться с 10 июня. Однако столичная власть приняла иное решение.

Карантинные мероприятия в Киеве с 10 июня не ослабят, как планировалось ранее. Для этого отсутствуют необходимые условия.

Об этом сообщается на сайте городской власти, в опубликованном протоколе заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 9 июня.

Согласно этому документу, по состоянию на 9 июня в городе:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения): 15,23 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 42,64%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа 63,33 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Исходя из этого, показатели, определенные постановлением Кабинета министров Украины, не соответствуют возможности перехода к следующим этапам ослабления карантина. Кроме того, мэр столицы Украины Виталий Кличко во время своей онлайн-конференции заявил, что говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и прочих учреждений, пока рано, поскольку показатель количества больных на 100 тысяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек.

Более того, Кличко добавил, что если эта цифра превысит 24 больных на 100 тысяч жителей, город вынужден будет вернуться к предыдущему уровню карантинных ограничений.

Как сообщал politua, c 10 июня в Украине должен начаться очередной этап смягчения карантина. При этом по информации на утро 10 июня, Украина поставила новый антирекорд по смертности от COVID-19.