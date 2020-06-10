В Украине появятся новые дорожные знаки

«Укравтодор» внедряет запуск новой навигации на дорогах Украины, который предусматривает также и установление новых дорожных знаков.

В программе обновления тысячи километров украинских дорог предусмотрена установка новых дорожных знаков. Это поможет водителям лучше ориентироваться в местности и лучше планировать маршруты рассказал на своей странице в Facebook глава агентства Александр Кубраков.

«Мне трудно представить, что сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца. Качественное дорожное покрытие и современная навигация – по-настоящему европейские дороги в Украине», – отметил он.

Кубраков напомнил, что дорожные знаки – это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещенных действиях. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения.

«Наша общая задача – сделать ориентирования в путешествиях максимально комфортным и доступным. Особенно, когда решение нужно принимать быстро», – подчеркнул Кубраков.

Отмечается, что экспериментальные знаки уже установлены на Львовщине. В планах «Укравтодора» ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк – КПП Станица – Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах.

Я досить довго працював у ІТ-галузі. Там, як і всюди – головне це hardware, у випадку Укравтодору – це саме дорожнє… Geplaatst door Alexander Kubrakov op Dinsdag 9 juni 2020

Как сообщалось ранее беларусская компания получила в2019 году рекордный государственный подряд на строительство дороги в Украине.