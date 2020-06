Один из депутатов Европейского парламента, представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс, призвал администрацию Владимира Зеленского удержаться от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс заявил в своем посте в социальной сети Twitter. Таким образом он отреагировал на допрос Порошенко в Государственном бюро расследований Украины, который проходит 10 июня.

“Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования”, – подчеркнул Ауштрявичюс.

Напомним, ранее третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент Зеленский должен не преследовать лидера “Европейской солидарности” Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

The interrogation of former President @Poroshenko by State Bureau of Investigation is scheduled for today. EU-@Ukraine Association agreement obliges Ukraine to fully adhere to the rule of law and other fundamental principles.There cannot be any politically motivated prosecutions

— Petras Austrevicius (@petras_petras) June 10, 2020