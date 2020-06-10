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В Европарламенте призвали украинскую власть прекратить преследование Порошенко

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Депутат Европарламента напомнил о недопустимости политических преследований в расследовании обвинений против пятого президента Украины.

Один из депутатов Европейского парламента, представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс, призвал администрацию Владимира Зеленского удержаться от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс заявил в своем посте в социальной сети Twitter. Таким образом он отреагировал на допрос Порошенко в Государственном бюро расследований Украины, который проходит 10 июня.

“Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования”, – подчеркнул Ауштрявичюс.

Напомним, ранее третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент Зеленский должен не преследовать лидера “Европейской солидарности” Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Как ранее сообщал politua, Петр Порошенко призвал патриотические силы Украины объединиться под эгидой широкой политической оппозиции власти Зеленского.

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Также politua рассказывал о популяризации в Украине нового метода политической борьбы: поголовного обвинения своих оппонентов в государственной измене.

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